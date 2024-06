The Platform Group AG erhöht Stimmrechte an Mister Spex SE auf 15 % Die Platform Group AG hat ihre Beteiligung an Mister Spex SE auf 15% erhöht und plant, sich bei der Hauptversammlung am 7. Juni 2024 den Gegenanträgen anzuschließen. TPG erzielte 2023 einen Umsatz von 441 Mio. Euro.