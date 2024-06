München (ots) - Ein Jahresgehalt von einer Million Euro ist für viele ein kaum

vorstellbarer Traum. Doch für CEOs, die an der Spitze großer Unternehmen sind,

kann dies Realität werden. Entscheidend dabei sind jedoch nicht primär die

akademische Qualifikation oder entsprechende Berufserfahrung - es gehört mehr

dazu. Headhunter Dominik Roth verrät die Top-Kriterien und darunter auch

überraschende Eigenschaften.



"Je höher man kommt, desto unwichtiger werden Teamorientierung oder Empathie -

schließlich muss man die Fähigkeit beherrschen, auch unter Druck rationale,

weitreichende und auch unbeliebte Entscheidungen treffen sowie vertreten zu

können", sagt Headhunter Dominik Roth. Welche Skills es zum CEO braucht, verrät

der Personalexperte Ihnen nachfolgend.





Aus diesen Bereichen stammen die meistens CEOsDie meisten CEOs, also Chief Executive Officers, haben ihre Karriere mit einemStudium begonnen. Es gibt daraufhin drei Bereiche, die den Home turf und dieanfängliche Karriere des zukünftigen CEOs bestimmen: Vertrieb, Operations, wozuauch die Arbeit in der Produktion zählt, oder Finanzen. Die Ausbildungbeziehungsweise die Art des Studiums ist sekundär. Ingenieure tun sich in derJobsuche anfangs leichter, jedoch nivelliert es sich an der Spitze desUnternehmens und die Art der Ausbildung verliert zunehmend an Relevanz. DasMarketing ist zwar für viele ein spannendes Umfeld im Karrierestart, jedochbringt der Bereich kaum CEOs der Großunternehmen hervor.Der Track RecordEs interessiert Personalentscheider nicht primär, wie viele Jahre relevanteBerufserfahrung jemand mitbringt. Auch die fachliche Eignung rückt im Zuge derManagement-Karriere in den Hintergrund. Es geht vielmehr um belegbare Erfolge imZuge dieser Berufsjahre."Ein Unternehmen sucht für jede Challenge einen Experten - das auch auf obersterEbene. Hinter jeder Vakanz und hinter jedem Job verbirgt sich implizit einProblem, das gelöst werden muss. Eine Person, die das schon mal erfolgreichgemeistert hat, verfügt über den richtigen Track Record!", so Dominik Roth. MitTrack Record sind nachweisbare Erfolge gemeint, die Bewerber für die Rolle derFührungskraft in einer gewissen Situation qualifizieren. "Sehen Sie zu, dass Siesich messbar machen und Erfolge sammeln, die für weitere Karrierestufen relevantsind. Messbarkeit ist dabei das wichtigste Element", erklärt Roth weiter.Social Skills - wirklich wichtig?Ergänzt wird der Track Record durch Soft Skills. Aus mehreren hundertAssessments mit Top-Managern weiß Dominik Roth, dass die Plattitüden-Soft-Skillsnicht nur nicht weiterhelfen, sondern gar hinderlich sein können. So ist