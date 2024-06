Der 20,5 Milliarden US-Dollar schwere japanische Halbleiterausrüster Lasertec hat seinen Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten im Zuge des Hypes um künstliche Intelligenz um knapp 60 Prozent steigern können. 2018 wurde die Aktie noch auf Pennystock-Niveau gehandelt, bevor der Kurs in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 2.000 Prozent zulegte. Shortseller Scorpion Capital wirft dem Unternehmen nun vor, eine "tickende Zeitbombe" und ein "kolossaler Betrüger" zu sein, der seine Finanzzahlen gefälscht hat.

"Das ACTIS-System ist defekt, mit einer fatal fehlerhaften EUV-Lichtquelle und anderen unüberwindbaren Problemen, die den Investoren verschwiegen wurden", heißt es im Bericht von Scorpion. "Der 'neue' ACTIS A300, der kürzlich als EUV-Produkt der nächsten Generation und Wachstumstreiber angekündigt wurde, ist ein Schwindel."

Scorpion-Ermittler besuchten die Produktionsanlagen von Lasertec und berichteten, dass der tatsächliche Zustand der Anlage weit von dem entfernt ist, was Lasertec behauptet. Laut Scorpion sei der neue "Innovationspark" des Unternehmens in Yokohama in Wirklichkeit "eine allgemein verlassene Einrichtung ohne Produktionsaktivitäten" ist. Scorpion zitiert zudem aus Interviews mit führenden Vertretern von Lasertecs Hauptkunden, die laut Scorpion "so verärgert und wütend sind, dass TSMC den Kauf von [Lasertecs] EUV-Maschinen eingestellt hat".

Scorpion wies auch auf die Buchhaltungspraktiken von Lasertec hin. Der Leerverkäufer behauptet, das Unternehmen habe gegenüber Investoren routinemäßig überhöhte Angaben zu Umsatz und Gewinn gemacht und seine Bestandszahlen manipuliert.

Die Aktien von Lasertec fielen nach der Veröffentlichung des Scorpion-Berichts in Tokio um über 7,5 Prozent. Das Unternehmen gab nach Börsenschluss am Mittwoch ein kurzes Schreiben heraus, in dem es erklärte, dass es den Vorwurf unzulässiger Bilanzierungspraktiken eindeutig zurückweist", ohne auf die angeblichen Fehler in seinen EUV-Maschinen einzugehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion