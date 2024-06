Berlin/Essen (ots) - Die Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) stehen auch inDeutschland einer nicht gekannten Bedrohungslage gegenüber. Diese resultiertgleichermaßen aus physischen Angriffen z. B. auf Stromversorgung undVerkehrsinfrastruktur wie aus stetig steigenden Cyberattacken, denenUnternehmen, Behörden, Krankenhäuser etc. ausgesetzt sind. Angesichts dessenforderten hochrangige Politiker, Sicherheitsexperten, Unternehmens- undBehördenvertreter sowie Wissenschaftler bei der gestrigen SicherheitskonferenzSTATE OF SECURITY von KÖTTER Security und German Business Protection (GBP) inBerlin einhellig die Ausweitung von Investitionen in den KRITIS-Schutz sowieeine Aufwertung von Sicherheits- und Risk Management zur "Chefsache"."Die Nachrichten sind voll von Berichten über erfolgte bzw. drohende Angriffeauf KRITIS-Einrichtungen. Auch die Behörden warnen seit Langem nachdrücklich vordem Risikopotenzial. Die Gefährdungslage ist somit klar beschrieben, jetzt gehtes um die konsequente Umsetzung ganzheitlicher Sicherheitslösungen durchKRITIS-Betreiber aller Größen und Sektoren", sagte Friedrich P. Kötter,Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe, bei der Veranstaltung mit über 100Teilnehmern im Allianz Forum am Brandenburger Tor.