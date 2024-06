Am kommenden Mittwoch (12. Juni) wird die US-Notenbank über die Leitzinsen entscheiden. Eine Leitzinssenkung durch die Fed jetzt im Juni würde zwar überraschen, aber womöglich geben die begleitenden Kommentare und Kommuniqués der Fed wichtige Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Im Vorfeld der Zinsentscheidung gibt es noch eine Reihe wichtiger Konjunktur- und Preisdaten zu beachten. Vor allem dem US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag (07. Juni) veröffentlicht wird, dürfte eine große Aufmerksamkeit zuteil werden. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Gold muss über die 2.450 US-Dollar laufen, um die Rallye zu reaktivieren und darf nicht unter die 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar zurücksetzen, um nicht Gefahr zu laufen, noch einmal in Bedrängnis zu geraten.

Da Goldproduzenten mitunter auch beträchtliche Mengen an Silber und Kupfer aus dem Boden holen, sollten diese beiden Metalle bei der Bewertung der aktuellen Situation nicht außer Acht gelassen werden.

Für Silber und auch Kupfer ging es zuletzt kräftig abwärts. Silber durchbrach die wichtige Marke von 30 US-Dollar. Kupfer rückte der eminent wichtigen Unterstützung von 4,5 US-Dollar / lb bedenklich nahe. Zwischenzeitlich konnten sich Silber und Kupfer zwar wieder etwas erholen, doch sie wirken noch angeschlagen. Über die Relevanz der derzeit zu beobachtenden Erholung dürfte ebenfalls der kommende Mittwoch mit der Leitzinsentscheidung der Fed entscheiden.

Wie geht es mit Barrick Gold & Co. weiter?

Im Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) sind Goldproduzenten, wie etwa Barrick Gold, gelistet, die keine Absicherungsgeschäfte (sogenanntes Hedging) betreiben. Das ist der große Unterschied zu einem anderen Produzentenindex - dem Philadelphia Gold and Silver Index. Bei dem ist Hedging kein Ausschlusskriterium für die Aufnahme.



Der obere Chart (3-Jahres-Chart auf Wochenbasis) verdeutlicht die spannende Konstellation im Arca Gold Bugs Index eindrucksvoll. Der erste Ausbruchsversuch über die 285 Punkte (in diesem Bereich liegt das markante Hoch aus dem April / Mai des letzten Jahres) scheiterte zwar kürzlich, doch der Arca Gold Bugs Index bewegt sich noch immer in unmittelbarer Schlagdistanz und hält entsprechend noch alle Trümpfe in der Hand. So sollte es auch in diesem Fall nicht überraschen, wenn die Fed-Entscheidung den entscheidenden Impuls gibt.

Fazit

Der Edelmetallsektor steuert auf eine Weichenstellung zu. Gold notiert oberhalb von 2.280 US-Dollar und hat somit alle Chancen, die Aufwärtsbewegung jederzeit wieder aufzunehmen. Ganz ähnlich sieht es bei den Produzenten und hier stellvertretend im Arca Gold Bugs Index aus. Solange sich die Konsolidierung im HUI oberhalb von 250 Punkten abspielt, ist alles im grünen Bereich. Ein Vorstoß über die 285 Punkte würde das Hoch aus dem April 2022, das damals bei 330+ Punkten ausgebildet wurde, als potenzielles Bewegungsziel aktivieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

