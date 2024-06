Vancouver, British Columbia, Kanada, den 6. Juni 2024 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten (‚Peer Review‘) Studie über die krebsbekämpfenden Eigenschaften des unkonjugierten AccuTOX, eines der führenden Produkte von Defence zur Bekämpfung bestehender solider Tumore, bekanntzugeben. Die Studie, die im renommierten Journal of Translational Medicine veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Local delivery of AccuTOX synergises with immune-checkpoint inhibitors at disrupting tumor growth“ [Die lokale Verabreichung von AccuTOX bewirkt Synergieeffekte mit Immuncheckpoint-Inhibitoren bei der Bekämpfung des Tumorwachstums] und kann direkt unter der nachstehenden Adresse eingesehen werden: http://10.1186/s12967-024-05340-2