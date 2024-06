FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erste Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit fast fünf Jahren hat die Anleger am Donnerstagnachmittag relativ kaltgelassen. Der Schritt der Notenbank deckt sich mit den Erwartungen am Markt. Der Leitindex Dax lag zuletzt mit 0,4 Prozent im Plus bei 18 652 Punkten. Die Rekordjagd an der Wall Street und eben die Aussicht auf niedrigere Zinsen hatten den deutschen Aktienmarkt bereits im frühen Handel angetrieben.

Die EZB senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, auf 4,25 Prozent gesenkt.