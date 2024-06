Aktien New York Ausblick Indizes wenig bewegt - Nvidia schließt zu Apple auf An den US-Aktienmärkten zeichnet sich am Donnerstag nur wenig Bewegung ab. Während der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt auf 38 756 Punkte taxiert wurde und damit knapp mit 0,1 Prozent im Minus, wird der von …