06.06.2024 -



Globaler Ausblick

Die globale Wirtschaft wird in etwa mit dem gleichen Tempo wie im vergangenen Jahr mit etwa 3 % - 3,5 % wachsen. Das heißt, eine sanfte Landung der Weltwirtschaft bleibt das wahrscheinlichste Szenario. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Veröffentlichungen ist jedoch herauszustellen, wie vage und regional unterschiedlich die Aussichten sind. Die US-Wirtschaft kühlt sich ab, bleibt aber gesund. Die Wirtschaft der Eurozone hat die Talsohle durchschritten und zeigt Anzeichen eines Aufschwungs. Die asiatischen Volkswirtschaften überzeugen mit einem soliden Wachstum in Indien und einer allmählichen Festigung der chinesischen Wirtschaft. Grundsätzlich erwarten wir mit der Unterstützung eines stabilen Arbeitsmarktes und anhaltender Fiskalpakete eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte.

Der Disinflationsprozess setzt sich fort, allerdings in einem wesentlich langsameren Tempo als im vergangenen Jahr. Zweifelsohne besteht die Gefahr, dass die avisierte Belebung der Wirtschaftstätigkeit zu weiter steigenden Rohstoffpreisen und höheren Lohnforderungen führt und damit die Inflation über dem Zielwert der Zentralbanken bleiben wird. Dennoch werden die Zentralbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften (beginnend mit der EZB) die Zinsen in diesem Jahr senken. Die Lockerung der Politik wird schrittweise und behutsam erfolgen. Die Zinssätze werden höher bleiben als in früheren Lockerungszyklen.