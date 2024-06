Analysten sehen Kupfer-Nickelexplorer Ramp Metals als Kauf

Die Analysten von Couloir Capital haben sich die Aktien der kanadischen Explorationsgesellschaft Ramp Metals (WKN A407UW / TSXV RAMP) genauer angesehen. Ihrer Ansicht nach liegt der faire Wert der Aktie bei 0,45 CAD. Da das Papier zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch Couloir bei 0,15 CAD notierte, ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 197,28%. Daraus leitet Couloir Capital das Rating „kaufen“ ab. Das Anlagerisiko stuft man als „sehr hoch“ ein.

Ramp Metals, heißt es in dem Research-Bericht, konzentriert sich auf Batterie- und Basismetalle. Das Unternehmen verfügt über drei Liegenschaften: das Rottenstone SW-Projekt in Saskatchewan, das Peter Lake Domain (PLD) Projekt in der gleichen Provinz Kanadas sowie über das Lithiumprojekt Ramp im Railroad Valley in Nevada, so die Experten.