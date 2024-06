Deutschland bestellt 38 Airbus-Helikopter für Bundespolizei - Lieferung ab 2029 Deutschland will die Hubschrauber-Flotte der Bundespolizei mit neuen Maschinen von Airbus erneuern. Das Bundesinnenministerium habe 38 Helikopter vom Typ H225 Super Puma bestellt, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse ILA in …