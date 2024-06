Berlin (ots) - "Die Senkung des Leitzinses ist ein positives und richtigesSignal für die wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig ist klar, dass es beider Inflationseindämmung noch keine Entwarnung gibt. Die Leitzinssenkung ist nurein Anfang. Wir brauchen wieder eine Politik, die Investitionen undWirtschaftswachstum unterstützt", sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zur heutigenEntscheidung der Europäischen Zentralbank zur Senkung der Leitzinsen."Wichtig bleibt, dass die Politik die Entscheidung der EZB weiter mit einersoliden Finanz- und Wirtschaftspolitik flankiert. Denn ein niedriger Zins alleinentscheidet noch nicht, ob Unternehmen wieder mehr investieren. Dafür braucht esein attraktives wirtschaftliches Umfeld, in dem sich die Investitionen auchlangfristig rechnen. Angesichts der weiterhin mauen Wirtschaftsentwicklung inDeutschland müssen dazu Kosten und Bürokratie für Unternehmen dringlich undwirkungsvoll abgebaut werden. Ich setze darauf, dass das angekündigteWachstumsdynamisierungspaket seinem Namen gerecht wird. Es braucht endlichwieder eine Beschleunigung und Erleichterung von Investitionen am StandortDeutschland", fordert der Großhandelspräsident.6. Juni 2024Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockHead of Communications & ProjectsTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5795629OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.