Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tulln an der Donau (ots) - Rund 40 Prozent aller Unternehmen, die im BereichSoftware-as-a-Service (SaaS) tätig sind, scheitern bereits innerhalb der erstenJahre. Meist liegt das nicht etwa an mangelndem Bedarf oder schwierigenMarktbedingungen, sondern vielmehr an unzureichenden Marketing- undVertriebsstrategien. Mit seinem Revenue-Marketing-System, das durch gezielteMarketing- und Kampagnenstrategien eine planbare Neukundengewinnung ermöglicht,unterstützt Mario Maier SaaS-Unternehmen dabei, diese Probleme zu lösen und ihreWachstumsziele zu erreichen. Wie aber funktioniert das im Detail?Viele SaaS- und Software-Unternehmen im Bereich Business-to-Business (B2B) habenSchwierigkeiten, profitabel zu skalieren. Um das Problem zu lösen, engagierensie Agenturen, die sich oft nicht ausreichend mit den speziellen Anforderungenihrer Branche auskennen - mit der Folge, dass das angestrebte Wachstum nichterreicht wird und die Unternehmen zunehmend in Schwierigkeiten geraten. DerGrund: Die meisten Agenturen verlassen sich zu stark auf klassischesPerformance-Marketing. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf schnelleLeadgenerierung und günstige Kosten. Zudem werden oberflächliche Kennzahlenoptimiert, ohne auf die Pipeline und den Umsatz zu achten. UnsauberesConversion-Tracking führt zu Unstimmigkeiten in den Analysen. "In den letztenein bis zwei Jahren hat sich im SaaS-Bereich vieles verändert", verrät MarioMaier, Inhaber und Geschäftsführer von igromo.com. "Wir beobachten einendeutlichen Wandel weg von einem Ansatz, der Wachstum um jeden Preis verfolgt,hin zu einer Strategie, die auf effizientes Wachstum setzt. Das liegt vor allemdaran, dass keine unbegrenzten Budgets mehr zur Verfügung stehen.""Diese Veränderung in der Branche zwingt Unternehmen dazu, die Effizienz in denMittelpunkt ihrer Marketing-Initiativen zu stellen", fährt der Marketing-Expertefort. "Heute müssen sie jeden Euro ihres Werbebudgets so planvoll wie möglicheinsetzen. Damit das gelingt, brauchen Unternehmen einen Paid-Media-Plan, derdie Zielgruppe mit einem datengestützten Targeting erreicht und darüber hinausStruktur in die Kundengewinnung bringt." Genau das gewährleistet Mario Maier mitigromo.com: Der Marketing-Experte kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung imRevenue-Marketing für SaaS- und Software-Unternehmen im B2B-Bereichzurückblicken. Er hat in mehreren renommierten Unternehmen hohe Werbebudgetsverwaltet. Heute bietet er seinen Kunden mit seinem Revenue-Marketing-System