An der Börse ist es nicht viel anders. Anleger, die neben der Offensive auch an die Defensive denken, verbuchen seltener große Verluste. Um dieses Vorhaben umzusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können wir über verschiedene Anlageklassen streuen oder nur in stabile Aktien, ETFs und aktive Fonds investieren und auf diese Weise auch schlechte Börsenphasen gut überstehen.

Wir haben entsprechende Beispiele für Sie selektiert.

1. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Eine erste Möglichkeit ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF. Er wurde im Mai 2013 in Irland aufgelegt und investiert weltweit in etwa 1.995 Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Dazu gehören aktuell Werte wie beispielsweise Procter & Gamble und Merck & Co, die über ein stabiles Geschäftsmodell verfügen.

Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt nur 0,29 Prozent, während der ETF seine Erträge ausschüttet. Derzeit liegt die entsprechende Rendite, die quartalsweise ausgezahlt wird, bei 3,07 Prozent (06.06.2024).

2. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Ein zweiter Indexfonds, der offensive und defensive in sich vereint, ist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF. Er investiert derzeit in 261 Aktien aus dem MSCI World Index, die eine besonders niedrige Volatilität aufweisen. Er wurde im November 2012 in Irland aufgelegt, verwaltet bereits 2,66 Milliarden US-Dollar (06.06.2024) und kostet Anleger jährlich nur 0,30 Prozent des veranlagten Betrages. Zwei der aktuell größten Beteiligungen sind hier aktuell PepsiCo und Walmart, die beide eine solide Entwicklung aufweisen.

Aber auch folgende aktive Fonds entwickeln sich sehr stetig.

3. Ethna-DEFENSIV

Der Ethna-DEFENSIV ist ein Rentenfonds, der sowohl in Staats- als auch Unternehmensanleihen mit gemischten Laufzeiten investiert. Er wurde im April 2007 in Luxemburg aufgelegt, verwaltet derzeit 271,29 Millionen Euro (06.06.2024) und weist langfristig eine stabile Wertentwicklung auf. Morningstar zeichnet ihn aktuell mit fünf von fünf Sternen aus.

4. TBF GLOBAL INCOME

Der TBF GLOBAL INCOME wurde bereits im Januar 1998 in Deutschland aufgelegt und fällt in die Kategorie defensiver Mischfonds. Er investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die immer mindestens 51 Prozent des Portfolios ausmachen und maximal 25 Prozent in Aktien. Derzeit verwaltet er 113,37 Millionen Euro (06.06.2024) und schüttet seine Erträge aus. Der Mischfonds weist seit Auflage eine sehr konstante Wertentwicklung auf und wird derzeit von Morningstar ebenfalls mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet. Der Aktienfonds ist auch über die Börse handelbar.

Warren Buffett mag Unternehmen, die sich stetig entwickeln, eine gesunde Bilanz aufweisen und nicht zu hoch bewertet sind.

5. Metro Inc.

So wie die Metro Inc., die leicht mit der Metro AG aus Düsseldorf verwechselbar ist.

Metro Inc. ist in Montreal (Kanada) ansässig, wurde 1947 gegründet und verfügt im kanadischen Lebensmitteleinzelhandel über eine sehr bedeutende Marktstellung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Apothekenmarken wie Metro Pharmacy oder Drug Basics.

In den vergangenen sieben Jahren (2017 bis 2023) sind Umsatz und Gewinn kontinuierlich von 13.175 auf 20.724 Millionen Kanadische Dollar beziehungsweise von 592 auf 1.014 Millionen Kanadische Dollar gestiegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine hohe Eigenkapitalquote von 49,05 Prozent (Ende 2023) und erzielt meist Gesamtkapitalrenditen von mehr als fünf Prozent.

6. Johnson & Johnson

Ein zweites Unternehmen, das sich bereits seit Jahrzehnten kontinuierlich entwickelt, ist Johnson & Johnson. Der amerikanische Konzern besitzt in den Bereichen Pharmazie, Medizinprodukte und Konsumgüter eine führende Position. Aufgrund der weltweiten Aktivitäten und der drei starken Segmente ist Johnson & Johnson stabil aufgestellt.

In den vergangenen zehn Jahren wuchsen Umsatz und Gewinn von 74.331 auf 78.740 Millionen beziehungsweise von 16.323 Millionen auf 17.941 Millionen US-Dollar. Johnson & Johnson verfügt ebenfalls über eine gute Eigenkapitalquote von 41,04 Prozent (Ende 2023) und über hohe Gesamtkapitalrenditen von über sieben Prozent. Derzeit notiert die Aktie außerdem zu einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent (06.06.2024).

Fazit stabile Fonds und Aktien

Neben der Berücksichtigung einer guten Rendite kann es sich bei der Kapitalanlage lohnen, auch auf die Defensive zu achten. Besonders schwere Börsenphasen lassen sich so ohne Panik gut überstehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion