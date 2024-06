BROWNSVILLE (dpa-AFX) - Der vierte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist besser gelungen als alle anderen zuvor. Das unbemannte "Starship" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk schaffte es ins All und flog dort rund eine halbe Stunde lang. Es wurde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zwar sichtbar beschädigt, setzte dann aber erstmals zu einer kontrollierten Landung an, die wie geplant im Indischen Ozean erfolgte, wie SpaceX am Donnerstag berichtete.

"Obwohl wir viele Kacheln verloren haben und ein Flügel beschädigt wurde, hat das 'Starship' es bis hin zu einer sanften Landung im Meer geschafft", schrieb Musk bei der ebenfalls ihm gehörenden Online-Plattform X. "Glückwunsch an das SpaceX-Team zu einer monumentalen Leistung!" Nasa-Chef Bill Nelson gratulierte zu einem "erfolgreichen Test". "Wir sind einen weiteren Schritt weiter dabei, die Menschheit zurück zum Mond zu bringen - und dann zum Mars zu schauen."