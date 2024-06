Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

**Aktuelle Marktentwicklungen: Uneinheitliche Performance bei globalen Indizes** Die heutigen Entwicklungen an den Aktienmärkten zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich leicht im Plus behaupten und steht aktuell bei 18.648,56 Punkten, was einem minimalen Anstieg von +0,06% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnete der MDAX einen leichten Rückgang und notiert bei 27.026,87 Punkten, was einem Minus von -0,09% entspricht. Deutlichere Verluste musste der SDAX hinnehmen, der um -0,68% auf 15.157,60 Punkte fiel. Positiv entwickelte sich hingegen der TecDAX, der mit einem Plus von +0,55% auf 3.443,54 Punkte zulegen konnte. Auch an den US-amerikanischen Märkten zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones stieg leicht um +0,14% auf 38.842,61 Punkte, während der S&P 500 einen kleinen Rückgang von -0,08% auf 5.348,92 Punkte verzeichnete. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine uneinheitliche Tendenz, wobei insbesondere der TecDAX und der Dow Jones positive Impulse setzen konnten, während der SDAX und der S&P 500 leichte Verluste hinnehmen mussten.Die Topwerte im DAX waren heute SAP mit einem Anstieg von 3.57%, gefolgt von Commerzbank mit einem Plus von 3.24% und Fresenius mit einem Zuwachs von 2.50%.Die Flopwerte im DAX waren Siemens mit einem Rückgang von -1.82%, gefolgt von Vonovia mit -2.18% und Siemens Energy mit einem Verlust von -3.34%.Im MDAX konnten sich heute Nemetschek mit einem Anstieg von 5.97%, Befesa mit einem Plus von 2.79% und AIXTRON mit einem Zuwachs von 2.23% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren LEG Immobilien mit einem Rückgang von -3.27%, gefolgt von Nordex mit -3.54% und Aroundtown mit einem Verlust von -6.34%.Die Topwerte im SDAX waren SGL Carbon mit einem Anstieg von 4.14%, flatexDEGIRO mit einem Plus von 2.26% und ATOSS Software mit einem Zuwachs von 2.16%.Die Flopwerte im SDAX waren Grand City Properties mit einem Rückgang von -2.96%, gefolgt von CANCOM SE mit -4.81% und TRATON mit einem Verlust von -5.04%.Im TecDAX konnten sich heute Nemetschek mit einem Anstieg von 5.97%, SAP mit einem Plus von 3.57% und AIXTRON mit einem Zuwachs von 2.23% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im TecDAX waren Energiekontor mit einem Rückgang von -2.38%, gefolgt von Nordex mit -3.54% und CANCOM SE mit einem Verlust von -4.81%.Die Topwerte im Dow Jones waren Salesforce mit einem Anstieg von 3.05%, gefolgt von Amazon mit einem Plus von 1.36% und Procter & Gamble mit einem Zuwachs von 1.06%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Microsoft mit einem Rückgang von -0.62%, gefolgt von Boeing mit -0.73% und Intel mit einem Verlust von -1.32%.Im S&P 500 konnten sich heute J.M.Smucker mit einem Anstieg von 5.31%, Illumina mit einem Plus von 4.93% und Lululemon Athletica mit einem Zuwachs von 4.29% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im S&P 500 waren Albemarle mit einem Rückgang von -3.08%, gefolgt von Old Dominion Freight Line mit -3.20% und Eaton mit einem Verlust von -3.28%.