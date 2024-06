Es wird erwartet, dass die diesmal ausgestellten Module in Bezug auf Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit, CO2-Fußabdruck usw. erheblich verbessert und hervorgehoben werden. Die Anwendung wird verschiedene Szenarien abdecken, wie z. B. Wohngebäude, Industrie und Gewerbe, Versorgungsunternehmen, FPV, Agrivoltaik, "PV + Transport" usw.

DONGYANG, China, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat angekündigt, dass das Unternehmen neue Module zur Intersolar Europe 2024 bringen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen sein Flaggschiff Infinity RT-Modul und mehrere neue Produkte an seinem Stand A1.120 vorstellt.

In der von der SMM am 30. Mai veröffentlichten Liste der PV-Modullieferungen im ersten Quartal 2024 ist DMEGC Solar mit 4,2 GW unter den Top 10 vertreten. Nach den Finanzberichten der PV-Unternehmen für das erste Quartal zu urteilen, verfügt DMEGC Solar im Gegensatz zu den meisten Unternehmen mit negativem Cashflow immer noch über einen starken Netto-Cashflow, was den strategischen Wert des Unternehmens unter Beweis stellt, das auf Langfristigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb setzt. Der neue Slogan "Infinity Power, Infinity Future" scheint darauf hinzuweisen, dass das Unternehmen selbstbewusst nach höheren Zielen strebt.

Seit der Einführung der Infinity RT-Module im November letzten Jahres haben die Module dank Verbesserungen bei der Zelleffizienz und der Modultechnologie große Fortschritte in Bezug auf Effizienz und Zuverlässigkeit gemacht. Die Module haben die Zertifizierungen IEC 63209 Extended Stress Test, PFAS-Free, REACH und ISO 14067 erhalten und haben bei Modultests wie dem PV Magazine Test, der Kiwa PVEL PV Module Reliability Scorecard und dem VKF Hail Test gut abgeschnitten und wurden mit dem TaiyangNews Top Modules und dem PVTD Golden Module Award" ausgezeichnet.

Die Infinity RT-Module verwenden hocheffiziente, großformatige rechteckige Zellen. Eine höhere Leistung kann die BOS-Kosten des Systems, z. B. für Halterungen und Kabel, erheblich reduzieren und damit die LCOE senken. Was die Zuverlässigkeit angeht, schneidet DMEGC Solar hervorragend ab: Die Belastbarkeit des Glases hat sich verbessert, die Gefahr von versteckten Rissen in der Zelle und von Glasbruch ist geringer, und die Hagelfestigkeit ist gestiegen.

DMEGC Solar wird auch seine neuen Greenhouse-, Antireflexions- und installationsfreundlichen Module für verschiedene Anwendungsszenarien vorstellen. Unter ihnen sind die Greenhouse-Module für Gewächshäuser und landwirtschaftliche PV-Projekte konzipiert, während die Anti-Glare-Module hochwertiges, reflexionsarmes Glas verwenden. Innerhalb eines bestimmten Winkelbereichs kann die Reflexionsintensität des Lichts im Vergleich zu herkömmlichen Modulen um mehr als 35 % reduziert werden, was die optische Verschmutzung wirksam verringert und sich an Umgebungen wie Flughäfen, Autobahnen, Eisenbahnen und Gebäude anpasst. Die montagefreundlichen Module sind für Dächer von Wohn- und Gewerbegebäuden konzipiert. Die geringere Größe ermöglicht die Installation durch eine einzige Person, was Arbeit und Kosten für die Installateure spart.

