Broomfield, Colo. und London (ots/PRNewswire) - Quantinuum und JPMorgan Chase

erzielten mit dem Quantencomputer H2-1 von Quantinuum eine 100-fache

Verbesserung gegenüber dem bestehenden Branchen-Benchmark



Quantinuum (https://www.quantinuum.com/) , das weltweit größte integrierte

Unternehmen für Quantencomputer, hat heute den ersten Quantencomputer der

Branche mit 56 gefangenen Ionen-Qubits vorgestellt. H2-1 hat seine marktführende

Wiedergabetreue weiter verbessert und ist nun für einen klassischen Computer

nicht mehr vollständig simulierbar.





Ein gemeinsames Team von Quantinuum und JPMorgan Chase ( ) führte einenRandom-Circuit-Sampling-Algorithmus (RCS) durch, der eine bemerkenswerte100-fache Verbesserung im Vergleich zu früheren Branchenergebnissen(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5) von Google im Jahr 2019erzielte und einen neuen Weltrekord für den Cross-Entropy-Benchmark aufstellte.Aufgrund der Kombination aus Größe und Hardwaretreue von H2-1 ist es für dieleistungsstärksten Supercomputer und andere Quantencomputerarchitekturen vonheute schwierig, dieses Ergebnis zu erreichen."Wir bauen unseren Vorsprung im Rennen um fehlertolerantes Quantencomputing ausund beschleunigen die Forschung für Kunden wie JPMorgan Chase auf eine Weise,die mit keiner anderen Technologie möglich ist", sagte Rajeeb Hazra,Geschäftsführer von Quantinuum. "Unser Fokus auf die Qualität der Qubitsgegenüber der Quantität der Qubits verändert die Möglichkeiten und bringt unsder lang erwarteten Kommerzialisierung von Quantenanwendungen in Branchen wieFinanzen, Logistik, Transport und Chemie näher."Die Analyse von Quantinuum zeigt auch, dass der H2-1 RCS bei 56 Qubits mit einergeschätzten 30.000-fachen Reduzierung des Stromverbrauchs im Vergleich zuklassischen Supercomputern ausführt, was ihn als bevorzugte Lösung für einebreite Palette von Rechenaufgaben stärkt."Die in unserem Experiment mit zufälligen Schaltkreisabtastungen erreichteWiedergabetreue zeigt die beispiellose Leistung des Quantinuum-Quantencomputersauf Systemebene. Wir freuen uns darauf, diese hohe Genauigkeit zu nutzen, um denBereich der Quantenalgorithmen für industrielle Anwendungen im Allgemeinen undfür Finanzanwendungen im Besonderen voranzutreiben", sagte Marco Pistoia, Leiterder Abteilung Global Technology Applied Research bei JPMorgan Chase.Die heutige Ankündigung ist der jüngste in einer Reihe von Durchbrüchen, dieQuantinuum im Jahr 2024 erzielt hat:- Im März enthüllte (https://www.quantinuum.com/news/quantinuum-proves-their-qua