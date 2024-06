YORK, England und ROCKVILLE, Md., 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- StarCompliance („Star"), ein führender Anbieter von Technologielösungen für die Einhaltung von Vorschriften durch Mitarbeiter, feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen, die die Entwicklung der gesetzlichen Vorschriften beleuchten und das beträchtliche Wachstum, die Anpassung und die Innovation des Unternehmens als Reaktion auf diese Veränderungen zeigen sollen. Star wurde 1999 gegründet, im selben Jahr, in dem das Glass-Steagall-Gesetz aufgehoben wurde, und entstand in einer Zeit, in der sich die Finanzdienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten stark veränderte. Dieser entscheidende Moment markierte eine erhebliche Zunahme der Komplexität der regulatorischen Anforderungen und machte eine verstärkte regulatorische Aufsicht erforderlich.

„Anlässlich dieses bedeutenden Meilensteins feiern wir den Geist der Zusammenarbeit, der unseren Weg im letzten Vierteljahrhundert bestimmt hat. Star hat die Entwicklung der Compliance-Landschaft nicht nur beobachtet, wir haben sie gemeinsam mit den besten und klügsten Köpfen der Branche gestaltet", sagt Jennifer Sun, Geschäftsführerin von StarCompliance. „Diese Reise wurde durch kontinuierliche Verbesserungen und einen Laser-Fokus auf Innovation vorangetrieben. Wir sind stolz auf unsere proaktive Rolle bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden, um die Komplexität der Regulierung im Bereich der Arbeitnehmer zu bewältigen."

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Star wird im Sommer eine exklusive dreiteilige Webinar-Reihe mit dem Titel Reflections on Compliance veranstaltet, an der Branchenführer und Compliance-Experten teilnehmen. Diese Webinare sowie unser vierteljährlich erscheinender Executive Brief mit dem Titel Necessity Drives Innovation, befassen sich mit der Geschichte und den Fortschritten, die in den letzten 25 Jahren im Bereich der Compliance erzielt wurden, und mit der Frage, wie die Vorschriften für Arbeitnehmer weiterhin zu bahnbrechenden Technologien führen.

Die Reihe ist so konzipiert, dass sie sich auf die Zeitspanne von 1999 bis heute konzentriert, in der Meilensteine in der Gesetzgebung und Innovationen bei der Einhaltung von Vorschriften für Arbeitnehmer stattfanden:

Change Agents & Early Adopters (1999 - 2008)

Donnerstag, 11. Juli 2024 | 11 AM ET

Donnerstag, 11. Juli 2024 | Joining Forces for Regulatory Reform (2009 – 2015)

Donnerstag, 15. August, 2024 | 11 AM ET

Donnerstag, 15. August, 2024 | 11 AM ET Navigating Regulations for Global Transformation (2016 – 2024)

Donnerstag, 19. September 2024 | 11 AM ET

Melden Sie sich an, um an den Live-Sitzungen teilzunehmen, oder sehen Sie sich die Webinare auf Abruf an, wenn Sie möchten.

Zusätzlich zu dieser Serie feiert Star sein 25-jähriges Bestehen mit den jährlichen Synergy '24-Veranstaltungen, die am 3. Oktober in London, am 15. Oktober in Boston und am 5. November in New York stattfinden. Das diesjährige Thema lautet Back to the Future: 25 Years in Compliance und die Veranstaltungsreihe wird interaktive Podiumsdiskussionen mit Persönlichkeiten aus der Compliance- und Regulierungsbranche umfassen.

Informationen zu StarCompliance

StarCompliance ist der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für die Compliance von Arbeitnehmern. Die Plattform der nächsten Generation und die benutzerfreundliche Oberfläche von Star, die sich seit über 25 Jahren bei Millionen von Nutzern in 114 Ländern bewährt hat, liefert die Daten, die Technologie und die verwertbaren Erkenntnisse, die für eine proaktive Risikominderung, die globale Überwachung von Konflikten und die Unterstützung komplexer Whistleblowing-Vorschriften erforderlich sind. Besuchen Sie www.starcompliance.com und entdecken Sie die umfassende Sicherheit und unvergleichliche Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um eine Kultur der Compliance aufzubauen.

