Basel (ots) - Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Bayers Engagement zu

fördern, bis 2030 100 % der Produktverpackungen recyclingfähig oder

wiederverwendbar zu machen.



Bayer hat eine strategische Zusammenarbeit mit PAPACKS gestartet, um

faserbasierte Verpackungen als Alternative zu herkömmlichen

Kunststoffverpackungen für einige der Consumer-Health-Produkte des Unternehmens

zu entwickeln, zu denen Marken wie Aspirin, Bepanthen und Claritin gehören. Dies

ist ein Schritt vorwärts in Bayers Verpflichtung, sicherzustellen, dass 100 %

der Verpackungen ihrer Selbstpflegeprodukte zur Kreislaufwirtschaft beitragen

und bis 2030 recyclingfähig oder wiederverwendbar sind.





Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, biologisch abbaubare, auf Zellstoffbasierende Verpackungen aus verantwortungsvollen neuen Fasern zu entwickeln, diedie Formzellstofftechnologie von PAPACKS nutzen. Diese Technologie verwendetMaterialien aus erneuerbaren Quellen und eine pflanzliche Beschichtung."Die Reduzierung des Plastikverbrauchs ist eine der größten Herausforderungenunserer Branche, daher sind wir stolz darauf, mit PAPACKS zusammenzuarbeiten, umFortschritte in Richtung der Verwendung von umweltfreundlichen, erneuerbarenQuellen für unsere Verpackungen zu beschleunigen", sagte Jesse DelGigante,Direktor der Global Packaging Innovation für die Consumer Health Division vonBayer. "Diese Zusammenarbeit ist ein starker Schritt vorwärts auf unserem Weg zunachhaltigen Verpackungen.""Wir freuen uns auf die Herausforderung, unsere einzigartigeZellstofftechnologie mit pflanzlicher Beschichtung mit den strengen Standards zukombinieren, die von den Regulierungsbehörden für rezeptfreie Arzneimittelgefordert werden", sagte Tahsin Dag, Gründer und CEO von Papacks."Wir erwarten, dass diese Zusammenarbeit dazu beiträgt, Verpackungsstandards fürdie Branche neu zu definieren." Als Teil von Bayers Engagement für die Förderungnachhaltiger Verpackungslösungen folgt diese Zusammenarbeit mit PAPACKS auf diekürzliche Ankündigung, dass das Unternehmen dem Blister Pack Collectivebeigetreten ist, um Einwegkunststoffe in der Gesundheitsverpackung zureduzieren.Über PAPACKSPAPACKS ist ein führender Hersteller von Formzellstoff-Verpackungslösungen, dersich auf umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffverpackungenspezialisiert hat. PAPACKS engagiert sich für Nachhaltigkeit und Innovation undentwickelt fortschrittliche Lösungen, die biologisch abbaubare Materialien auserneuerbaren Quellen und eine pflanzliche Beschichtung verwenden, mit einemFokus auf Umweltverantwortung. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.papacks.comÜber Bayer Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in denLife-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Im Einklang mit seiner Mission"Gesundheit für alle, Hunger für niemanden" zielen die Produkte undDienstleistungen des Unternehmens darauf ab, Menschen und dem Planeten zuhelfen, indem sie die großen Herausforderungen einer wachsenden und alterndenWeltbevölkerung meistern. Bayer ist bestrebt, nachhaltige Entwicklungvoranzutreiben und mit seinen Geschäften positive Auswirkungen zu erzielen.Gleichzeitig strebt der Konzern an, seine Ertragskraft zu steigern und durchInnovation und Wachstum Werte zu schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit fürVertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte derKonzern rund 100.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 47,6 MilliardenEuro. Die F&E-Ausgaben vor Sondereinflüssen beliefen sich auf 5,8 MilliardenEuro. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bayer.com .Pressekontakt:Manuel Leibrock, CMO / PAPACKS®, mailto:presse@papacks.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125522/5795721OTS: PAPACKS Sales GmbH