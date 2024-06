BUENOS AIRES/BERLIN (dpa-AFX) - Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei trifft Medienberichten zufolge in zweieinhalb Wochen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch in Deutschland. Die beiden Regierungschefs sollen am 23. Juni zu Gesprächen zusammenkommen, wie die renommierte argentinische Zeitung "La Nación" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise in Buenos Aires berichtete. Von der Bundesregierung gab es zunächst keine Bestätigung des Treffens mit Scholz. Am Tag zuvor wird Milei in Hamburg mit der Hayek-Medaille der liberalen Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft ausgezeichnet.

Bislang hat Milei erst wenige typische Auslandsreisen absolviert. Seit seinem Amtsantritt im Dezember vergangenen Jahres reiste er in offizieller Mission lediglich nach Israel, Italien und El Salvador. Die für argentinische Präsidenten üblichen Reisen in die wichtigen Nachbarländer wie Brasilien und Chile ließ Milei wegen ideologischer Differenzen ausfallen.