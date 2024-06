Koalitionsstreit über Pflichtversicherung für Hochwasserschäden Trotz der Hochwasserschäden in Süddeutschland bleibt die Forderung nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden in der Ampel-Koalition umstritten. Während sich SPD und Grüne am Donnerstagabend im Bundestag für eine Pflichtversicherung nach …