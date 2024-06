CHANGSHA, China, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, setzt mit seinen maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen weiterhin Maßstäbe für Effizienz und Präzision in der Branche. Neben seinen geschäftlichen Zielen engagiert sich Zoomlion auch für das Thema soziale Verantwortung und trägt durch technologische Innovationen aktiv zum lokalen Wirtschaftswachstum und sozialen Fortschritt bei.

Die Krane von Zoomlion waren in den letzten Jahren an zahlreichen Projekten maßgeblich beteiligt, wobei zwei Beispiele besonders hervorzuheben sind, die ihre Leistungsfähigkeit belegen. Mit einem 110-Tonnen-Kran von Zoomlion wurde ein 33 Tonnen schwerer Sitzring für eine Turbine im Batang Toru-Wasserkraftwerk in Sumatra, Indonesien, montiert. Dabei handelt es sich um ein zentrales Element für den Bau des größten Wasserkraftwerks des Landes, das nach seiner Fertigstellung mit einer Kapazität von 510 MW die lokale Stromversorgung stärken soll.