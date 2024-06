NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Beteiligung am Budapester Flughafen sei wie schon die Mehrheitsübernahme am Airport in Edinburgh zu einem hohen Preis erfolgt, was Fragen bezüglich der Kapitalrenditen des Mischkonzerns aufwerfe, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion passe aber zur Unternehmensstrategie, das Flughafen-Portfolio auszubauen und so Skaleneffekte in Europa zu erreichen./gl/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 13:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 113,9EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2024, 22:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m