SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, kündigte die Einführung von GenAI Hub an, einer innovativen Plattform, die die Erstellung und den Einsatz von generativen KI-Anwendungen (Generative AI, GenAI) in Unternehmen beschleunigen soll. Diese Plattform lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur, Anwendungen und Daten eines Unternehmens integrieren und ermöglicht die schnelle Entwicklung maßgeschneiderter, branchenspezifischer GenAI-Lösungen. GenAI Hub unterstützt die Einführung von GenAI über verschiedene Large Language Models (LLMs) und Clouds hinweg, ohne Anbieterbindung.

Um das Potenzial von GenAI effektiv zu nutzen und Ideen in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen, müssen Unternehmen sie nahtlos in ihre bestehenden Systeme integrieren. Mit einer breiten Palette von KI-Modellen, die von umfangreich bis spezialisiert reichen, benötigen Kunden eine robuste Plattform wie den GenAI Hub. Diese Plattform vereinfacht die Entwicklung und Verwaltung mehrerer GenAI-Modelle und beschleunigt die Marktreife durch vorgefertigte Softwarekomponenten, während gleichzeitig verantwortungsvolle KI-Prinzipien eingehalten werden.