Der fahrerlose Minibus L4 in Roland-Garros transportiert die Fahrgäste vom Parkplatz P2 (am Rande des Bois de Boulogne) zum Roland-Garros-Stadion. Nach den Spielen fährt der fahrerlose Minibus L4 vom Roland-Garros-Stadion entweder zur Porte d'Auteuil oder zurück zum Parkplatz P2. Die gesamte Shuttle-Strecke ist etwa 5 km lang und dauert etwa 12 Minuten. VIPs und Medienvertreter können bequem nahegelegene Haltestellen auswählen, um sich zum Einsteigen anzustellen. Die Betriebszeit ist vom 26. Mai bis 9. Juni, zwischen 11:00 und 19:00 Uhr.

WeRide Robobus ist der weltweit erste vorgefertigte autonom fahrende Roboterbus, der kommerziell in großem Maßstab eingesetzt wird. Das Fahrzeug verfügt über die von WeRide selbst entwickelte autonome Fahrsoftware und -hardware, die perfekt auf den Bedarf des öffentlichen Nahverkehrs an einer kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Transformation abgestimmt ist. Es bietet autonome Shuttle-Dienste in verschiedenen Szenarien an, darunter offene städtische Straßen, Flughäfen, Ferienorte und beliebte Touristenorte. Bis heute ist der WeRide Robobus in fast 30 Städten weltweit vertreten und ist damit das Flaggschiff von WeRide und ein Eckpfeiler der globalen Marktexpansion.

Der Gründer und Geschäftsführer von WeRide, Tony Han, erklärte:„Wir sind sehr dankbar für die starke Unterstützung durch unseren strategischen Investor, die Renault Gruppe. Die Einführung des Robobus-Shuttles in Roland-Garros ist der erste Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen mit der Renault-Gruppe zur Förderung eines kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehrs mit autonomem Fahren. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Strategie von WeRide und markiert unseren offiziellen Eintritt in den europäischen Markt. In Zukunft werden wir mit Renault zusammenarbeiten, um den Nutzern in Europa sichere, komfortable und umweltfreundliche autonome öffentliche Verkehrsdienste anzubieten."