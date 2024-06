TAIPEI, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, einer der führenden Hersteller von Premium Gaming-Hardware, stellt seine Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz durch eine Partnerschaft mit NVIDIA unter Beweis, um High-End RTX AI PCs auf den Markt zu bringen. In seiner Keynote auf der COMPUTEX 2024 prognostizierte Jensen Huang, Geschäftsführer von NVIDIA, den Beginn einer neuen Ära des Computings, angetrieben durch generativer KI, digitalen Zwillingen und PCs, die sich zu KI-Fabriken entwickeln, in denen digitale Menschen professionelle Lösungen anbieten. Jensen betonte die Herausforderungen der Recheninflation, die Effizienz der NVIDIA CUDA bei der Beschleunigung von Spezialprozessoren und das Potenzial von KI sich in eine 100-Billionen-Dollar-Industrie zu entwickeln.

GIGABYTE hat eng mit NVIDIA zusammengearbeitet, um eine ganze Reihe von RTX AI PCs zu entwickeln und damit seine Position als Vorreiter auf dem AI PC Markt zu stärken. Jedes GIGABYTE AI Notebook ist mit NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop GPUs ausgestattet, die fortschrittliche Funktionen wie ACE NIM, Ray Tracing, Deep Learning Super Sampling (DLSS) und leistungsstarke Tensorkerne verfügen. Diese Technologien liefern realistische Bilder und außergewöhnliche KI-Lernfähigkeiten, die mit den von Jensen erwähnten modellbasierten Ansätzen übereinstimmen.