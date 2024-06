DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Europawahl:

"Zum ersten Mal seit Gründung der EU könnte die radikale Rechte also wesentlichen Einfluss auf die künftige Ausrichtung Europas haben. Sollte das zur Desintegration der EU führen, wird der alte Kontinent im Wettstreit der Großen allenfalls eine Nebenrolle spielen. Europa ist "sterblich", sagte Macron gerade. Wie recht er hat und wie schnell die europäische Gemeinschaft, die so stolz auf ihre große Kultur ist, abdriften kann, davon zeugen die mahnenden Bilder beim Gedenken an den D-Day."/yyzz/DP/ngu