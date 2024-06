UBS stuft Ströer auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 61 auf 74,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Momentum im Geschäft mit Außenwerbung halte an, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im …