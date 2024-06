Devisen Euro hält sich bei knapp 1,09 US-Dollar Der Euro hat sich am Freitagmorgen bei knapp 1,09 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am …