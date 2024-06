Wirtschaft Fußball-Turniere verbessern Stimmung in deutscher Wirtschaft kaum Die Stimmung in der deutschen Volkswirtschaft hat sich bei Fußball-WMs und -EMs kaum verbessert. "Bei der WM 2006 in Deutschland gab es zunächst eine Vorfreude in den Ifo-Konjunkturumfragen. In den sechs Monaten …