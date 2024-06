Nach einem etwas holprigen Start in diese Handelswoche konnte die NVIDIA-Aktie ihre kurzzeitige Schwäche überwinden und zur Wochenmitte ihren Höhenflug auf 1.255 US-Dollar fortsetzen. Damit ist das Unternehmen erstmals mehr als 3 Billionen Dollar an der Börse wert. Angetrieben wird der Wertzuwachs des Unternehmens durch eine sehr viel höhere Nachfrage als das Angebot. Zudem hat der Konzern erst kürzlich eine neue Chipgeneration für KI-Anwendungen vorgestellt und heizt nicht zuletzt dadurch den Hype weiter an.

Aus technischer Sicht könnte um das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 1.196 US-Dollar ein kurzer Zwischenstopp eingelegt werden, übergeordnet wird dem Wertpapier jedoch einen Folgeanstieg an 1.333 US-Dollar zugetraut, was dem 161,8 % Fibo entspräche. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der technischen Muster erfolgen. Sollte das Wertpapier jedoch unerwartet unter 1.066 US-Dollar zurückfallen, dürften einige zuletzt gerissene Kurslücken ins Visier genommen werden, wie die aus Ende Mai zwischen 960 und 1.015 US-Dollar. Größere Abwärtsrisiken werden derzeit für das Wertpapier jedoch nicht gesehen.