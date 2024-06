Nach Aussagen des Vorstandschefs Christian Klein laufe das Restrukturierungsprogramm und damit einhergehende Sparmaßnahmen bei SAP gut, Anleger feierten dies am Donnerstag mit einem Kursaufschlag von knapp vier Prozent auf 178,00 Euro. Dennoch beherrscht seit Ende März ein untergeordneter Abwärtstrend das Handelsgeschehen in dem Wertpapier, dieser verläuft nach aktuellem Stand um 181,46 Euro und muss zwingend für ein Folgekaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 206,70 Euro und damit einer potenziellen Long-Chance erst noch überwunden werden. Auf der Unterseite hat sich zudem in den letzten Tagen ein sogenanntes Island-Gap (Kursinsel mit zwei Kurslücken) gebildet, dass an dieser Stelle für die nächsten Tage und Wochen bullisch gewertet werden kann, falls es nicht in den kommenden Stunden geschlossen wird. Dreh- und Angelpunkt für eine größere Korrektur stellt aktuell der 200-Tage-Durchschnitt bei 167,71 Euro dar. Unterhalb dieses Niveaus würden rasch Abgaben auf 160,44 und darunter 149,12 Euro drohen. Nach aktueller Auswertung liegen hierfür allerdings keine Anhaltspunkte vor.

Trading-Strategie: