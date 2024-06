Ein Blick in die USA zeigt dagegen beim S&P 500 sowie NASDAQ 100 frische Rekordstände, wenn auch der Kursgewinn nur von kurzer Dauer war. Zurückkommend auf das heimische Leitbarometer, dieses steckt weiterhin seit den Rekordständen aus Mitte Mai in einem intakten Abwärtstrend, der für einen Sprung an die nächstgrößere Zielmarke von 19.000 Punkten erst noch überwunden werden muss. Hierzu müsste der DAX mindestens über 18.800 Punkte springen. Größere Abwärtsrisiken werden derzeit aber immer noch nicht gesehen, der markante Unterstützungsbereich um 18.400 Punkten kann für eine Weichenstellung zur Unterseite herangezogen werden. Unterhalb dieser Marke würden nämlich weitere Abschlagsrisiken auf 18.200 Punkte aufkommen und ein kurzzeitiges Investment attraktiv gestalten.

Aktuelle Lage