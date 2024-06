Es sei "unvorstellbar, dass der Markt auch nur annähernd 2,2 Millionen Barrel pro Tag aufnehmen könnte", erklärte Michael Hsueh, Analyst der Deutschen Bank , in einer Mitteilung an Kunden. Der Angebotsanstieg habe eine ähnliche Größenordnung wie das Überangebot von 2,3 Millionen Barrel pro Tag im ersten Jahr der Pandemie 2020, schrieb Hsueh.

Die Entscheidung der OPEC+ vom Wochenende, ihre Förderkürzungen von 2,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag (bpd) bis September 2025 auslaufen zu lassen, wird Analysten zufolge zu einer Unsicherheit am Markt führen, wie sie seit den Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen wurde.

Sollten die Kürzungen vollständig umgesetzt werden, würde Brent in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 unter 60 US-Dollar pro Barrel fallen, warnt er. Die durch die Entscheidung ausgelöste Unsicherheit sei "so groß wie seit dem pandemischen Einbruch der Ölnachfrage und den uneinigen Angebotsverhandlungen zwischen Saudi-Arabien, Russland, Mexiko und den USA nicht mehr".

Auch Goldman Sachs bezeichnete die OPEC+-Entscheidung als "negative Überraschung", die ein Abwärtsrisiko mit sich bringe, während TD Securities warnte, dass sich die Situation bis 2025 "rapide verschlechtern" könnte.

Die Brent-Rohölfutures haben kürzlich den größten Teil ihrer diesjährigen Gewinne wieder eingebüßt und liegen Bloomberg-Daten zufolge nur noch 3,7 Prozent im Plus. Zuvor hatten sich die Kontrakte von Anfang Januar bis Anfang April um mehr als 20 Prozent verteuert und waren zeitweise über die Marke von 90 US-Dollar gestiegen.

Der Politikwechsel der OPEC+ "markiert das Ende des Straffungszyklus, der im Oktober 2022 begann", so Hsueh. In den vergangenen zwei Jahren hat die OPEC+ in mehreren Kürzungsrunden die Produktion um insgesamt 5,8 Millionen Barrel pro Tag oder rund 6 Prozent der weltweiten Nachfrage gesenkt, um die Preise anzukurbeln, da die hohen Zinsen die Nachfrage drückten.

"Warnschuss"

Der Anstieg des Angebots diene auch als "Warnschuss" für Produzenten außerhalb der OPEC, insbesondere in den USA, die Marktanteile gewonnen hätten, weil das Kartell Barrel vom Markt ferngehalten habe, so Hsueh.

Die OPEC werde wahrscheinlich einige Marktanteile zurückgewinnen, sagte Hsueh. Vor diesem Hintergrund habe die Deutsche Bank ihre Prognose für das Wachstum des US-Angebots in diesem Jahr um 100.000 bpd und für 2025 um 300.000 bpd gesenkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

