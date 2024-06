Die Rallye am Aktienmarkt dürfte im zweiten Halbjahr - das nächsten Monat beginnt - wieder Fahrt aufnehmen. Das zumindest sagen die Analysten von Goldman Sachs. "Ein neues Quartal (Q3), ein neues Halbjahr (2H), das ist die Zeit, in der schnell eine Menge Geld in den Aktienmarkt fließt", schreibt Scott Rubner, Managing Director für Global Markets bei der Großbank, in einer Notiz an die Kunden.

Rubner weist darauf hin, dass neben den neu verfügbaren Kapitalflüssen auch starke saisonale Trends und eine zunehmende Beteiligung von Privatanlegern den Aktienpreisen zugutekommen sollten. "Ich sehe eine Wiederbelebung der Retail-Investoren während des Sommers; sie tendieren dazu, im Juli aufzutauchen", erklärte er in einer Notiz an die Kunden am Mittwoch.