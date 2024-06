Der Kurs von Intel wertete beginnend mit dem 28. Februar 2023 bis 27. Dezember 2023 um rund 107 Prozent auf. In weiterer Folge enttäuschten die Quartalszahlen am 25. Januar 2024 und am 25. April 2024 so stark, dass beide Male ein Overnight-Gap nach unten zu beobachten war. Vom Hoch am 27. Dezember 2023 bis heute sank der Preis des Papiers dadurch um knapp 41 Prozent. Seit Anfang Mai ist wieder etwas Ruhe in die Abwärtssequenz gekommen, wobei der Spielraum auch eine Bodenbildung als Interpretation zulässt. Aktuell stabilisiert sich der Kurs im Bereich 31,15 US-Dollar. Dieses Niveau hat sich in der Zeitspanne Mitte November 2022 bis Mitte März 2023 etabliert. Sollte eine Gegenbewegung nach oben starten, könnte der Kurs bis zum Widerstand bei 37,47 US-Dollar laufen. Der Aktienkurs könnte beispielsweise an Fahrt gewinnen, wenn sich der Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan in einer geopolitischen Krise mit China wiederfindet. In diesem Fall würden die neuen Produktionskapazitäten von Intel an Relevanz gewinnen. Selbst ohne Taiwankrise erwartet der Chipriese Intel hohe Subventionen für die Ansiedlung von Produktionsstätten.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: