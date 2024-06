7. Juni 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE: OMGA | OTCQB: OMGPF | FWB: Q0F) („Omega“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach erfolgreichem Abschluss des Antragsverfahrens von der FINRA die Zulassung für eine Notierung in den USA erhalten hat. Die Stammaktien des Unternehmens können seit heute am OTCQB unter dem Börsenkürzel „OMGPF“ gehandelt werden und notieren nach wie vor an der CSE unter dem Ticker „OMGA“. Das Unternehmen hat auch das Antragsverfahren für den OTC Market abgeschlossen und die Berechtigung der Depository Trust Company („DTC“) erhalten.