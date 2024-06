Der Livestream ist für Freitagabend 18 Uhr deutscher Zeit geplant. Gills letzter YouTube-Livestream fand am 16. April 2021 statt und hatte über 1,1 Millionen Aufrufe. Roaring Kitty, hat 792.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Diverse Social-Media-Accounts reagierten auf die Ankündigung des Livestreams, darunter Dave Lauer, CEO von Urvin Finance, einer sozialen Plattform für Investoren. Lauer schrieb: "Da haben Sie es - @TheRoaringKitty hat seinen ersten Livestream seit 2021 für morgen, den 7. Juni um 12 Uhr ET angesetzt. Schnallen Sie sich an!"

Das Handelsvolumen der GameStop-Calls vom 7. Juni mit einem Ausübungspreis von 128 US-Dollar pro Aktie ist in der Folge am Donnerstag sprunghaft angestiegen. Laut FactSet-Daten wechselten mehr als 54.000 Kontrakte den Besitzer. Kontrakte mit demselben Ausübungspreis, die aber eine Woche später auslaufen, verzeichneten ebenfalls einen starken Anstieg der Aktivität, fast 20.000 von ihnen wurden gehandelt.

Die GameStop-Aktie stieg am Donnerstag in Folge der Nachricht um fast 48 Prozent auf 46,55 US-Dollar, wobei der Handel zweimal wegen Volatilität gestoppt werden musste. Das ist der höchste Stand seit dem 14. Mai und bedeutet, dass die Aktie immer noch mehr als 81 US-Dollar von der Marke entfernt ist und am Freitag um fast 175 Prozent steigen müsste, um diese Kontrakte zu Geld zu machen. Vorbörslich notieren die Titel am Freitag über 30 Prozent höher. Seit Jahresbeginn haben GameStop-Aktien um 165,5 Prozent zulegen können.

Wie das Wall Street Journal zu Wochenbeginn berichtete, führt E-Trade interne Diskussionen darüber, ob Gill von der Handelsplattform verbannt werden soll, da man Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktmanipulation hat. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht zudem den Handel mit GameStop-Kaufoptionen zum Zeitpunkt der Social-Media-Posts von Gill. Dem Wall Street Journal zufolge konnte jedoch nicht festgestellt werden, ob die SEC speziell Gill untersucht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +24,71 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Tradegate (07. Juni 2024, 09:18 Uhr) gehandelt.