Aktien Asien/Pazifik Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nur geringe Veränderungen verzeichnet. Nur in Südkorea ging es nach der Feiertagspause etwas stärker nach oben. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik unterdessen im Plus. …