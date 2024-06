SYDNEY, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- FP Markets festigt weiterhin seine Position als führende Kraft in der Forex- und CFD- Branche, nachdem es kürzlich bei den diesjährigen Financial Achievements in Markets Excellency (FAME) Awards als „Bestes Trading-Erlebnis – Afrika" (Best Trading Experience – Africa) ausgezeichnet wurde. Dies folgt auf die Auszeichnung „Bester CFD-Broker in Afrika" bei den FAME Awards 2023, die die strategische geografische Expansion des Brokers untermauert.