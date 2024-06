WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2024 (vorläufig,

kalender- und saisonbereinigt)



+0,9 % zum Vormonat (real)



+0,6 % zum Vormonat (nominal)





+2,9 % zum Vorjahresmonat (real)+3,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- undVersicherungsdienstleistungen) hat im März 2024 nach vorläufigen Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real(preisbereinigt) 0,9 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 % mehr Umsatzerwirtschaftet als im Februar 2024. Verglichen mit dem Vorjahresmonat März 2023stiegen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 2,9 % und nominal um3,8 %.Den größten realen Umsatzzuwachs im März 2024 gegenüber dem Vormonat verbuchteder Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietungvon beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Plus von2,7 %, gefolgt vom Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technischeDienstleistungen mit einem Plus von 1,4 %. Im Bereich Verkehr und Lagereistiegen die realen Umsätze um 1,1 %, wohingegen sie im Grundstücks- undWohnungswesen um 0,3 % gegenüber Februar 2024 sanken. Im Bereich Information undKommunikation stagnierten die realen Umsätze auf dem Niveau des Vormonats (0,0%).Methodische Hinweise:Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendetenErzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkendrevidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand mittels linearer Interpolationfortgeschrieben. Dies kann insgesamt dazu führen, dass die Revisionen der realenUmsatzindizes vierteljährlich höher ausfallen können als in den restlichenBerichtsmonaten.In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig. Im Zuge der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine kann esaktuell zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/Vorquartalsvergleichund Vorjahresvergleich kommen.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowieauf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über denDienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichenmethodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik imDienstleistungsbereich.Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragtenErhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenenErgebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.