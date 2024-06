VANCOUVER, BC – 7. JUNI 2024 / IRW-Press / AMERICAN SALARS LITHIUM INC. („American Salars“ oder das „Unternehmen“) (CSE: USLI, OTC: ASALF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on The Black Rock South Lithium Brine Property, Washoe County, Nevada, USA“ vom 4. Juni 2024, der von William Feyerabend, CPG, erstellt wurde, auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) eingereicht hat; der Bericht wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.americansalars.com/black-rock-south-lithium-salar/ verfügbar sein.

Abbildung 1. Foto aus dem Lithiumprojekt Blackrock South, Nevada, USA

R. Nick Horsley, CEO und Direktor, erklärt: „Herr Feyerabend stellt in seinem Bericht fest, dass die Claims ein konzeptionelles Ziel für lithiumhaltige Solen abdecken, das große Ähnlichkeit mit den veröffentlichten geologischen Daten für das Lithium-Sole-Produktionsgebiet Clayton Valley etwa 200 Meilen südöstlich aufweist. Das Konzept steht im Einklang mit allgemein anerkannten Daten und Theorien über die Entstehung von Lithium-Sole-Ressourcen. Das Gebiet Black Rock enthält bekanntermaßen Solen in den Sedimenten, die die Becken gefüllt haben. Wir sind gespannt darauf, die Erschließung des Projekts Blackrock South in Angriff zu nehmen, und freuen uns auf ein erstes Explorationsprogramm. Unser Projekt Blackrock South befindet sich in einem führenden Rechtsgebiet, das auch der Standort der Gigafactory von Tesla und Amerikas einziger produzierenden Lithiummine ist. Die Möglichkeit, ein inländisches Lithiumvorkommen zu entdecken, wäre eine großartige Ergänzung zu unserer NI 43-101-konformen vermuteten Lithiumressource in Argentinien mit 457.000 Tonnen LCE.“

Über das Lithiumsole-Projekt Blackrock South

Das Lithium-Sole-Projekt Blackrock South befindet sich 72 Meilen nördlich der Gigafactory von Tesla, 93 Meilen südwestlich von Thacker Pass und 215 Meilen nordwestlich der einzigen produzierenden Lithiummine der Vereinigten Staaten, der Lithiummine Silver Peak der Albermarle Corporation. Die Claims umfassen ein konzeptionelles Ziel für lithiumhaltige Solen, das große Ähnlichkeit mit den veröffentlichten geologischen Daten für das Lithium-Sole-Produktionsgebiet Clayton Valley etwa 200 Meilen südöstlich aufweist. Das Konzept steht im Einklang mit allgemein anerkannten Daten und Theorien über die Entstehung von Lithium-Sole-Ressourcen. Das Ziel ist lithiumhaltige Solen in Sedimenten, die die Becken gefüllt haben.