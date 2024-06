Was ist bisher passiert? Am späten Sonntagabend gab Meme-Trader Keith Gill bekannt, dass er nun fünf Millionen physische GameStop-Aktien besitzt und durch seine 120.000 Kaufoptionen auf die Aktie die Kontrolle über weitere 12 Millionen Aktien behält. Diese Beteiligung von 17 Millionen Aktien entspricht einem Anteil von 5,57 Prozent an GameStop, basierend auf den 305,30 Millionen ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Einige Marktteilnehmer glauben, dass Roaring Kitty versucht, den Aktienkurs von GameStop auf 42,20 US-Dollar zu pushen. Zu diesem Preis kann Gill seine fünf Millionen physischen Aktien verkaufen, um 240 Millionen US-Dollar einzunehmen, was genau dem Betrag entspricht, der erforderlich ist, um seine 12 Millionen Kaufoptionen zu 20 US-Dollar pro Aktie auszuüben. Damit wären die Market Maker theoretisch gezwungen, 12 Millionen Aktien auf dem freien Markt zu beschaffen. Diese Konstellation könnte den Weg für eine heftige Aufwärtskorrektur des Aktienkurses ebnen. Am Donnerstag haben die Titel die Marke von 42,20 US-Dollar bereits überschritten.