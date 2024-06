Morgan Stanley rechnet mit weiteren Preiserhöhungen

Geht es nach den Analysten von Morgan Stanley hat Taiwan Semiconductor sein Ertragspotenzial aber noch längst nicht ausgeschöpft – nicht nur, weil in den kommenden Jahren ein steiles Umsatzwachstum zu erwarten ist, sondern auch, weil das Unternehmen seine Wafer zu günstig verkauft.

Zwar hat der technologisch führende Halbleiterhersteller seine Preise bereits in 2022 um 10 Prozent sowie in 2023 um weitere 5 Prozent erhöht. Analyst Charlie Chan, der laut des Vergleichsportals TipRanks auf einen weit überdurchschnittlichen Ertrag pro Empfehlung kommt, ist sich sicher, dass das Unternehmen seine Preise erneut um 5 Prozent anheben wird.

Nvidia-Boss: TSMs Preise sind zu niedrig!

In die Diskussion um möglicherweise zu niedrige Wafer-Price hat sich niemand geringeres als Jensen Huang, der CEO von Nvidia, eingeschaltet: "Ich denke, die Preise von Taiwan Semiconductor sind zu niedrig [...] Der Beitrag, den das Unternehmen für die Welt und die Technologieindustrie liefert, ist in seinen Finanzergebnissen unterrepräsentiert."

Morgan-Stanley-Analyst Charlie Chan zeigt sich zuversichtlich, dass die Unterstützung von Nvidia auch die Akzeptanz anderer Kunden erhöhen dürfte: "Wir sind der Überzeugung, dass andere KI-Schlüsselkunden Preiserhöhungen akzeptieren würde, sollte Nvidia solchen zustimmen."

Offiziell bestätigt haben aber weder Nvidia noch Taiwan Semiconductor, dass es hierzu bereits Verhandlungen oder sogar Vertragsabschlüsse gegeben hat.

Aktie auf Allzeithoch – Bewertung mit Aufwärtspotenzial

Die große Aufmerksamkeit, die Taiwan Semiconductor inzwischen aufgrund seiner enormen Bedeutung auch in börsenfernen Zeitschriften und Magazinen erhält, hat der Aktie gutgetan: Die hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 62 Prozent steigern können und hat erst am Donnerstag mit 164,70 US-Dollar ein neues Allzeithoch erzielt.

Gegenwärtig ist das Unternehmen für 2024 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,6 und für 2025 mit 20,5 bewertet. Das Bewertungsmittel der vergangenen fünf Jahre liegt bei etwa 22. Damit notiert Taiwan Semiconductor bereits in der Nähe seines fairen Wertes.

Sollte sich das Unternehmen aber tatsächlich zu Preiserhöhungen entschließen, könnten die Gewinnerwartungen nach oben angepasst werden müssen. Das würde fundamental einen höheren Preis der Aktie rechtfertigen.

Fazit: Will Nvidia höhere Preise auch aus Eigennutz?

Eine Preiserhöhung könnte sogar selbst Nvidia nutzen: Zwar würde das die Margen des Unternehmens geringfügig beeinträchtigen und für niedrigere Gewinne sorgen. Da Nvidia aber über konkurrenzlos hohe Margen verfügt, würde der Chip-Entwickler höhere Preise viel besser wegstecken als Mitbewerber mit deutlich niedrigeren Margen.

Sollten diese so aus dem Markt gedrängt werden, könnte sich Nvidia mehr der aktuell raren Fertigungskapazitäten von Taiwan Semiconductor sichern und die hohe Nachfrage besser befriedigen, was unter dem Strich trotz höherer Kosten zu noch höheren Gewinnen führen könnte.

Die große Zurückhaltung von Taiwan Semiconductor gegenüber Preiserhöhungen ruft bei vielen Marktbeobachtern ohnehin bereits seit längerem Fragezeichen hervor: Bei High-End-Produkten sind weder die Fertigungsprozesse von Samsung noch Intel konkurrenzfähig – die Kunden hätten gar keine andere Wahl.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion