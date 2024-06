Karlsruhe (ots) - Das Forschungs- und KI-Unternehmen für Sprachtechnologie EML

Speech Technology (EML) plant, noch in diesem Jahr Produkte für Spracherkennung

und Sprachverstehen im Bereich der Flugsicherung anzubieten.



Herkömmliche Spracherkennungssoftware ist nicht in der Lage, Kommandos der

Luftfahrt zu erkennen. Das Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für

Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein Modul zum Sprachverstehen entwickelt und

getestet, das diese Fähigkeit besitzt. Das Modul des DLR wird in Kombination mit

dem von EML entwickelten Spracherkenner im Bereich der Flugsicherung am Markt

zur Verfügung gestellt.







Software anbieten, die alle gesprochenen Befehle und Rollführungskommandos

verschriftlichen und automatisiert interpretieren kann.



"Informations- und Datensicherheit hat in der Luftfahrt eine enorme Bedeutung.

Als europäisches Softwareunternehmen sehen wir einen Bedarf an intelligenten

Technologien, die sich streng nach den rechtlichen Bedingungen der Europäischen

Union richten. Mit unserer neuen Spracherkennungssoftware alfaATC kann die

Kommunikation von Fluglotsinnen und Fluglotsen verschriftlicht und datensicher

gespeichert werden."



Niko Fostiropoulos, Geschäftsführer von EML Speech Technology und alfa ATC

Communications



Die kombinierte Nutzung von Spracherkennung und Sprachverstehen in der

Flugsicherung führt zu einer Reduzierung von 50 % der Eingaben, die das

Lotsenpersonal händisch tätigen muss. Der Einsatz der Spracherkennungssoftware

alfaATC wird deshalb die Flugsicherheit künftig deutlich erhöhen. Zudem führt

eine intelligente Digitalisierung der Prozesse im Tower zur Verkürzung von Roll-

und Wartezeiten und zur Reduktion von CO2-Emissionen.



Die EML Speech Technology GmbH wurde 1997 in Heidelberg von SAP-Mitbegründer

Klaus Tschira ins Leben gerufen und ist seit 2022 Teil der

alfa-Unternehmensgruppe, zu der auch alfatraining Bildungszentrum, alfaview

Videokommunikation und das neue Softwareunternehmen alfaATC gehören. EML forscht

und entwickelt im Bereich von Spracherkennung und Sprachverstehen und bietet

Lösungen und KI-Services im Bereich autonomes Fahren, Smart Home, Messaging,

Medientranskription sowie zur intelligenten Protokollierung von (Online-)

Besprechungen in zahlreichen Sprachen an.



Wenn Sie Interesse an der Spracherkennungssoftware alfaATC haben, kontaktieren

Sie uns gerne unter: mailto:info@eml.org



Mehr Informationen zum Institut für Flugführung des DLR:



http://www.dlr.de/de/fl



Pressekontakt:



Presseteam EML

mailto:info@eml.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175170/5795882

OTS: EML Speech Technology GmbH





