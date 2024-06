Schlüchtern (ots) - Alles glänzt neu im Hause Living Haus. Am gestrigen

Donnerstag, den 06.06.2024, präsentierte die Marke für Fertighäuser ihre neue

Website. Damit gehen eine geschärfte Markenidentität, ein frisches Corporate

Design und neue, digitale Anwendungen einher. Baufamilien freuen sich auf eine

ideal auf sie abgestimmte User Journey und Begleitung vor, während und nach dem

Hausbau.



Zuhause ist nicht, Zuhause wird: Mit diesem Transformationsgedanken hat sich

auch Living Haus gewandelt. Nach gut 9 Jahren am Markt präsentiert sich die

Marke in einem neuen Look & Feel: Als Konzeptdenker, Problemlöser und

Zuhause-Versteher transformiert Living Haus den Hausbaumarkt - und bleibt sich

im Kern dennoch treu: Energieeffiziente, flexibel planbare und erschwingliche

Eigenheime setzen einen Ankerpunkt in einer Welt, die von ständigem Wandel und

Krisen geprägt ist. Steigende Energiepreise, steigende Materialkosten und

steigende Zinsen - diesen Herausforderungen stellt sich Living Haus mit seinem

einzigartigen Ausbauhaus-Konzept entgegen. Hier vertrauen Baumfamilien auf

Freiheit, Sicherheit und Selbstverwirklichung in ihrem Bauprozess.









Living Haus hat Zuhause verstanden, denn Living Haus versteht, was Baufamilien

brauchen. Diese Zielgruppenfokussierung steht übergreifend über dem gesamten

neuen Markenauftritt. Eine emotionale Ansprache auf Augenhöhe mit den

Baufamilien, gepaart mit Designtrends zeichnet fortan die Marke aus. Dies kommt

im neuen Markenclaim "Leb dich Haus" zur Geltung. Der Claim mit Kofferwort

verschmilzt das Produkt Haus mit dem Wunsch der Baufamilien, sich individuell

beim Bau des eigenen Zuhauses auszuleben. Damit trifft Living Haus den Zahn der

Zeit: in einer Gesellschaft, die auf Nachhaltigkeit, Individualität und Smart

Living bedacht ist, treibt Living Haus den Hausbau der Zukunft voran und schafft

einen Ort, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt.



Interaktiv, Inspirierend, Digital



Das Statistische Bundesamt berichtet von rund 40 % weniger Ein- und

Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr. Kein Wunder, findet Peter Hofmann,

Geschäftsführer von Living Haus:



"Finanzierung, Energiepreise, Grundstückssuche - Viele schrecken vor dem Projekt

Hausbau zurück, weil ihnen die Sicherheit fehlt. Doch genau die vermitteln wir!

Durch unsere einzigartigen Services nehmen wir unsere Baufamilien an die Hand

und führen sie - sehr digital - durch den Gesamtprozess: von der ersten

Kontaktaufnahme bis zum Einzug."



