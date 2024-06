Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Mit der Absichtserklärung vereinbaren Nota AI und Advantech ihre

Zusammenarbeit im Bereich der Edge-KI

- Die Partnerschaft konzentriert sich auf generative KI am Edge

- Gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten zur Ausweitung des Marktanteils

sind geplant



Das Unternehmen Nota AI® (Nota Inc.), das auf die Optimierung von KI-Modellen

spezialisiert ist, hat eine strategische Absichtserklärung mit dem weltweit

führenden AIoT-Unternehmen Advantech unterzeichnet, um im aufstrebenden Bereich

der Edge-KI zusammenzuarbeiten. Diese Vereinbarung stellt für beide Unternehmen

einen bedeutenden Schritt dar, da sie darauf abzielt, generative KI-Lösungen am

Edge zu entwickeln und die Anwendungsbereiche von Edge-KI in verschiedenen

Industriesektoren, einschließlich Smart Cities und Transport, zu erweitern.







Nota AI ist auf die Optimierung von KI-Modellen unter Berücksichtigung derHardware sowie auf generative KI spezialisiert. Mit der proprietären PlattformNetsPresso® ermöglicht Nota AI die Verschlankung und Optimierung von KI-Modellenund verbessert so deren Anwendbarkeit in verschiedenen industriellen Bereichen.Aufmerksamkeit hat das Unternehmen vor allem in Bereichen wie AIoT, intelligenteFabriken, intelligente Transportsysteme und intelligente Städte erlangt.Advantech ist ein weltweit führender Anbieter von Industriecomputern undIoT-Lösungen, der innovative Hardware und Software für eine Reihe von Branchenanbietet, darunter intelligente Fabriken, intelligente Städte und intelligenterTransport. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung fortschrittlicherTechnologien wie Edge Computing, künstliche Intelligenz und 5G, umzukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Als Öko-Partner im Bereich der Edge-KIfördert Advantech Ökosysteme durch Partnerschaften mit verschiedenen auf KIspezialisierten Unternehmen.Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, stimmt die Partnerschaft zuversichtlich: "DieZusammenarbeit mit Advantech soll die Anwendung der Nota AI-Technologie auf einbreiteres Spektrum von Industriebereichen ausweiten. Unser Ziel ist es, dievielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden durch optimierte Edge-KI-Lösungen zuerfüllen."Charlie Chung, General Manager bei Advantech Korea, fügt an: "DieseZusammenarbeit wird unsere Fähigkeit, unseren Kunden optimale Lösungen durch dieKombination von Edge-Computing-Hardware mit den optimierten KI-Algorithmen vonNota AI bereitzustellen, erheblich verbessern. Wir sind bestrebt, unsereMarktpräsenz durch kontinuierliche Innovationen zu erweitern.Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung planen Nota AI und Advantech,verschiedene Projekte zur Anwendung von KI-Lösungen in mehreren Branchen zuinitiieren. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen ihren Marktanteil durchgemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten ausbauen.Nota AI präsentierte seine innovativen Technologien kürzlich auf dem EmbeddedVision Summit 2024 in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmenpräsentierte die Fähigkeiten seiner generativen KI-Technologie im Edge-Bereichund sein Flaggschiff, NetsPresso, das Geräte von NVIDIA, Raspberry Pi, Renesasund anderen sowie die Arm IP unterstützt. Die Besucher erlebten am Stand einePrototyp-Demo des Vision Language Model (VLM) von Nota AI. Auf der NVIDIA GTC2024 im März demonstrierte Nota AI seine VLM-Anwendung, die zeigt, wiegenerative KI automatisch Anomalien im Straßenverkehr erkennen kann, wodurchmenschliche Eingriffe reduziert und Arbeitsabläufe rationalisiert werden, um dieEffizienz des Verkehrsmanagements zu verbessern. Darüber hinaus wird Nota AI vom4. bis 7. Juni an der COMPUTEX teilnehmen, um die Synergie zwischen NetsPressound der Arm IP zu demonstrieren.