"Die Inflation ist noch nicht besiegt, und wir dürfen bei der Annäherung an das Inflationsziel von 2 Prozent weitere Rückschläge erwarten", so DZ-Analyst Christian Reicherter in einem Research-Bericht.

Die Notenbank richtet ihr besonderes Augenmerk auf die Lohnentwicklung im Euroraum, die durch starken Lohndruck vor allem die Dienstleistungspreise nach oben treiben könnte. Vor diesem Hintergrund betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass weitere geldpolitische Anpassungen datenabhängig erfolgen werden: