Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt zeigt, wie lange es dauert, bis sich

Veränderungen bei den Bauzinsen auf die Angebotspreise von Immobilien auswirken:



- Leichte Zinssenkung Ende 2023: Maximal 2 Monate später erhöhten sich die

Kaufpreise

- In 3 von 15 Städten gab es sogar schon vor der Zinssenkung Preisanstiege

- Auswirkungen durch das Ende der Niedrigzinsphase später sichtbar: In der

Spitze dauerte es ein halbes Jahr, bis die Preise nach unten gingen





Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern den Leitzins gesenkt - 2 Jahrenachdem sie diesen wegen der hohen Inflation Schritt für Schritt angehoben hat.Die Senkung dürfte sich indirekt auch auf die Bauzinsen auswirken. NiedrigereZinsen erleichtern Immobilienkäufern zwar die Finanzierung, jedoch könnte diePreisentwicklung bei Wohnimmobilien wieder an Fahrt gewinnen. Bereits nach demgeringen Rückgang der Bauzinsen Ende 2023 sind die Angebotspreise von Wohnungenin den größten deutschen Städten spätestens 2 Monate danach wieder gestiegen .Das zeigt eine Analyse von immowelt, die untersucht hat, wie lange es nach einerÄnderung bei den Bauzinsen in der Vergangenheit gedauert hat, bis sich dieAngebotspreise in den 15 größten deutschen Städten verändern. Nach dem Ende derNiedrigzinsphase und dem rapiden Anstieg der Bauzinsen ab Ende 2021 dauerte esdemnach in der Spitze 6 Monate, bis die Angebotspreise gesunken sind. Als esEnde 2023 erstmal wieder einen kleineren Zinsschritt nach unten gab, reagierteder Markt hingegen deutlich schneller: Die Preise erhöhten sich deutlichschneller - zum Teil sogar schon vorher."Das schlagartige Ende der Niedrigzinsphase vor gut 2 Jahren hat denImmobilienmarkt erschüttert und Verkäufer verunsichert. Es hat bis zu einemhalben Jahr gedauert, bis sie die Zurückhaltung von Käufern durch die höherenBauzinsen und die gleichzeitig gestiegenen Energiepreise, inklusive drohenderHeizungsverbote, eingepreist wurde", sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch."Die kleinsten Anzeichen der Verbesserung der Marktlage, wie durch die leichtgesunkenen Bauzinsen Ende 2023, haben hingegen binnen kürzester Zeit bereitswieder zu steigenden Preise geführt. Die Leitzinssenkung könnte den Trend nachoben verstärken."Preisanstiege in 3 von 15 Städten bereits vor ZinssenkungAls im Oktober des vergangenen Jahres die durchschnittlichen Bauzinsen begannenzu sinken, ohne dass die EZB den Leitzins veränderte, reagierte der Markt binnenkürzester Zeit - obwohl der Zinsschritt von rund 4 auf 3,6 Prozent eher moderat